Прокуратура Омской области взыщет со школы более 2 млн рублей в пользу педагогов

Прокуратура Большереченского района Омской области направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения более двух миллионов рублей в пользу педагогических работников. Проверка выявила системные нарушения трудового законодательства при формировании заработной платы в МБОУ «Большереченская СОШ».
Установлено, что в 2023—2024 годах администрация школы при заключении и пролонгации трудовых договоров с учителями неправомерно включала в структуру должностного оклада компенсационные выплаты: надбавки за стаж непрерывной работы и квалификационную категорию. Это привело к неправильному исчислению других выплат, производных от базового оклада.
Действующее законодательство предусматривает, что оклад является фиксированным размером оплаты труда за исполнение трудовых обязанностей без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Ранее прокуратура уже вносила представление директору образовательного учреждения с требованием устранить нарушения, однако должных мер принято не было.
Более того, в октябре 2025 года с педагогами были заключены дополнительные соглашения, согласно которым размер базового оклада был снижен. Такое изменение ухудшило положение работников, что прямо запрещено нормами трудового права Российской Федерации.
В целях защиты прав педагогов прокуратура потребовала через суд понудить школу произвести перерасчет заработной платы за период с сентября 2024 года по август 2025 года исходя из условий оплаты труда, действовавших до неправомерного изменения структуры оклада. Общая сумма задолженности, подлежащая взысканию в пользу 30 педагогических работников, превышает два миллиона рублей.