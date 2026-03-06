Прокуратура Омской области взыщет со школы более 2 млн рублей в пользу педагогов

Установлено, что в 2023—2024 годах администрация школы при заключении и пролонгации трудовых договоров с учителями неправомерно включала в структуру должностного оклада компенсационные выплаты: надбавки за стаж непрерывной работы и квалификационную категорию. Это привело к неправильному исчислению других выплат, производных от базового оклада.