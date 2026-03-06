Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Омской области взыщет со школы более 2 млн рублей в пользу педагогов

Нарушения трудового законодательства выявлены при расчете зарплаты 30 учителям в Большереченской школе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Большереченского района Омской области направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения более двух миллионов рублей в пользу педагогических работников. Проверка выявила системные нарушения трудового законодательства при формировании заработной платы в МБОУ «Большереченская СОШ».

Установлено, что в 2023—2024 годах администрация школы при заключении и пролонгации трудовых договоров с учителями неправомерно включала в структуру должностного оклада компенсационные выплаты: надбавки за стаж непрерывной работы и квалификационную категорию. Это привело к неправильному исчислению других выплат, производных от базового оклада.

Действующее законодательство предусматривает, что оклад является фиксированным размером оплаты труда за исполнение трудовых обязанностей без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Ранее прокуратура уже вносила представление директору образовательного учреждения с требованием устранить нарушения, однако должных мер принято не было.

Более того, в октябре 2025 года с педагогами были заключены дополнительные соглашения, согласно которым размер базового оклада был снижен. Такое изменение ухудшило положение работников, что прямо запрещено нормами трудового права Российской Федерации.

В целях защиты прав педагогов прокуратура потребовала через суд понудить школу произвести перерасчет заработной платы за период с сентября 2024 года по август 2025 года исходя из условий оплаты труда, действовавших до неправомерного изменения структуры оклада. Общая сумма задолженности, подлежащая взысканию в пользу 30 педагогических работников, превышает два миллиона рублей.