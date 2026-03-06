В Казани весь март школьные звонки заменят произведениями классической музыки

Музыкальное оформление связано с двумя важными датами: юбилеем Государственного академического Большого театра и празднованием Международного женского дня. Проект «Мелодии вместо звонков» воплощается в жизнь при поддержке Министерства просвещения РФ и Центра всестороннего развития детей «Прогресс». Его цель — знакомство учащихся с богатым культурным наследием в рамках их повседневной школьной жизни.