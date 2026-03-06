Россиянки заявили о намерении отказаться от подарков на 8 Марта

Впервые подобные формулировки появились в анкетах накануне 23 Февраля. Пользователи писали, что не хотят широких жестов по праздникам. Они сообщали, что больше ценят отношения, где внимание проявляется регулярно, без привязки к календарю. Это необязательно должно происходить пышно, но искренне и в мелочах.