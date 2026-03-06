Ричмонд
Россиянки заявили о намерении отказаться от подарков на 8 Марта

Они устанавливают статус «Люблю без повода» в Twinby.

Источник: Freepik.com

Пользователи сервиса для знакомств Twinby в преддверии 8 Марта начали массово просить не дарить им подарки на праздники. В ответ компания запустила специальный статус «Люблю без повода». Его установили более 1 тыс. человек, сообщили РБК Life в Twinby.

Впервые подобные формулировки появились в анкетах накануне 23 Февраля. Пользователи писали, что не хотят широких жестов по праздникам. Они сообщали, что больше ценят отношения, где внимание проявляется регулярно, без привязки к календарю. Это необязательно должно происходить пышно, но искренне и в мелочах.

Специально для таких людей компания запустила статус «Люблю без подарков». За несколько дней его установили более 1 тыс. человек.

В организации добавили, что пользователи стали воспринимать свои анкеты как живой инструмент коммуникации, а не статичную визитку. Людям нравится адаптировать профиль под актуальные события. Такая реакция на инфоповод работает сильнее, чем стандартные описания интересов. Она позволяет перевести знакомство в диалог «здесь и сейчас», уточнили в Twinby.

Какие цветы не стоит дарить на 8 Марта

Врач-аллерголог клинико-диагностического центра (КДЦ) «Ромашка» Минздрава Подмосковья Александра Молочкова порекомендовала не дарить на 8 Марта лилии, хризантемы, герберы и подсолнухи. Эти растения могут вызвать аллергическую реакцию. Она также посоветовала отказаться от ландышей и полевых цветов и не ставить цветы в спальне.

По мнению специалиста, идеальный подарок должен обладать тремя качествами: низкой аллергенностью, отсутствием резкого запаха и малым количеством пыльцы.

Наиболее безопасными эксперт назвала тюльпаны, нарциссы и розы. Лучшим подарком для женщины с аллергией станет живое растение в горшке или комнатный цветок. Здесь врач выделила орхидею.