Женщинам назвали идеальные продукты для каждой фазы менструального цикла

Во время менструации Сайнс посоветовала употреблять продукты, в составе которых присутствует большое количество железа, витамина С и омега-3 жирных кислот. На этом этапе также важно включить в меню сложные углеводы. После перехода в фолликулярную фазу врач призвала отдавать предпочтение клетчатке и качественному белку. Крестоцветные овощи помогут поддерживать гормональный баланс, а ферментированные продукты окажут положительное влияние на микрофлору кишечника, пояснила она.