Женщинам назвали идеальные продукты для каждой фазы менструального цикла

Чтобы комфортно пережить каждую фазу менструального цикла, необходимо добавить в рацион несколько продуктов, заявила диетолог Салена Сайнс. В разговоре с изданием 20minutos она раскрыла женщинам идеальное меню в каждый период цикла.

Источник: Freepik

Во время менструации Сайнс посоветовала употреблять продукты, в составе которых присутствует большое количество железа, витамина С и омега-3 жирных кислот. На этом этапе также важно включить в меню сложные углеводы. После перехода в фолликулярную фазу врач призвала отдавать предпочтение клетчатке и качественному белку. Крестоцветные овощи помогут поддерживать гормональный баланс, а ферментированные продукты окажут положительное влияние на микрофлору кишечника, пояснила она.

В овуляторной фазе на первый план выходят полезные жиры, антиоксиданты и снова клетчатка, продолжила Сайнс. Идеальными продуктами для лютеиновой фазы она назвала жирную рыбу, различные семена, бобовые, темный шоколад и мясо животных, выращенных на травяном откорме. В это время, по ее словам, важно получать из еды максимум белка, сложных углеводов, витамина B6 и магния.

Ранее гинеколог Нина Монахова перечислила привычки, которые представляют опасность для женского здоровья. Алкоголь, утверждает она, повышает риск возникновения бесплодия.