Дима Билан доставил обеды пожилым людям в рамках благотворительной акции

— Сегодня мы с командой «Дари еду» и благотворительным приложением Tooba развозили обеды пожилым людям. Теплые встречи, искренние разговоры и простое человеческое внимание то, что для многих бабушек и дедушек значит не меньше самой помощи, — написал артист в своем Telegram-канале.
В феврале исполнитель рассказал, что исполнил свою мечту — купил дом у реки. По словам звезды, ему пришлось выставить на продажу два дома и взять кредит для особняка мечты. Он рассказал, что обустроил в своем новом жилье бассейн.
Ранее у Димы Билана не стало домашнего животного: его шиншилла Плюша умерла 27 января, когда артист находился на работе. По словам певца, грызун выбрался из клетки, когда его не было дома. После Билан обнаружил Плюшу около музыкального проигрывателя: «на носу была рана, но внешне она казалась целой».