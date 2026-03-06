Ричмонд
Дима Билан доставил обеды пожилым людям в рамках благотворительной акции

Российский певец Дима Билан принял участие в благотворительной акции «Дари еду», в рамках которой доставил обеды пожилым людям. Об этом в пятницу, 6 марта, он рассказал в своем блоге.

Источник: РИА Новости

— Сегодня мы с командой «Дари еду» и благотворительным приложением Tooba развозили обеды пожилым людям. Теплые встречи, искренние разговоры и простое человеческое внимание то, что для многих бабушек и дедушек значит не меньше самой помощи, — написал артист в своем Telegram-канале.

В феврале исполнитель рассказал, что исполнил свою мечту — купил дом у реки. По словам звезды, ему пришлось выставить на продажу два дома и взять кредит для особняка мечты. Он рассказал, что обустроил в своем новом жилье бассейн.

Ранее у Димы Билана не стало домашнего животного: его шиншилла Плюша умерла 27 января, когда артист находился на работе. По словам певца, грызун выбрался из клетки, когда его не было дома. После Билан обнаружил Плюшу около музыкального проигрывателя: «на носу была рана, но внешне она казалась целой».