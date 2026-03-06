Заммэра Москвы Ракова рассказала о графике работы соцучреждений с 7 по 9 марта

7 марта взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00, а 8 и 9 марта — с 09:00 до 16:00. Кабинеты дежурного врача при этом открыты во все дни в часы работы медицинских организаций. Детские поликлиники в субботу будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00, а помощь на дому окажут в это же время во все три праздничных дня. Травмпункты работают каждый день с 08:00 до 22:00 или круглосуточно. Молочно-раздаточные пункты — в привычном режиме с 06:30 до 15:00.