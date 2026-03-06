Обнаруженный в Торжке клад золотых монет относится к эпохе революции 1917 года

Во время исследования одного из фундаментов таких домов археологи обнаружили клад, представлявший собой набор из множества золотых монет, уложенных в глиняный горшок-кандюшку. Проведенный исследователями анализ этих монет показал, что самая ранняя из них была выпущена в 1848 году и относится ко времени правления Николая I, однако при этом большинство из них было отчеканено в эпоху Николая II.