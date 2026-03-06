Обнаруженный в Торжке клад золотых монет относится к эпохе революции 1917 года

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские археологи завершили изучение клада из золотых монет, который был найден в 2025 году на территории Торжка в Тверской области при проведении спасательных раскопок перед строительством нового дома. Большинство присутствующих в нем монет было отчеканено в эпоху правления Николая II, что указывает на связь этого клада с революционной эпохой, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«Основная часть монет относится к годам правления императора Николая II. Вероятно, клад был сокрыт в период революционных событий 1917 года. Это так называемый возвратный клад: владельцы спрятали сокровища, чтобы потом их забрать, но по каким-то причинам этого не сделали», — пояснила руководитель Новоторжского археологического отряда ИА РАН Наталья Сарафанова, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечается в сообщении, крупный клад, содержавший в себе четыре сотни золотых монет общей ценностью в примерно 4 тыс. дореволюционных рублей, был обнаружен в прошлом году при проведении спасательных раскопок на территории бывшего Дмитриевского конца на левобережье Торжка. Еще с XVII века на этом участке строились деревянные дома, поставленные на каменные основания.
Во время исследования одного из фундаментов таких домов археологи обнаружили клад, представлявший собой набор из множества золотых монет, уложенных в глиняный горшок-кандюшку. Проведенный исследователями анализ этих монет показал, что самая ранняя из них была выпущена в 1848 году и относится ко времени правления Николая I, однако при этом большинство из них было отчеканено в эпоху Николая II.
Также исследователи обнаружили, что наибольшую часть клада составляют золотые монеты номиналом 10 рублей, самая поздняя из которых относится к 1911 году. Находка, как полагают ученые, станет настоящим «кладом» для специалистов по нумизматике и важным источником для изучения денежного обращения и его закономерностей.
«Пока архивные исследования не позволяют установить имя хозяина клада: согласно архивным документам, на улице Дмитриевской было 24 дворовладения, при этом номера домов не соответствуют современным. Среди владельцев домов на период с 1914 по 1921 год известны священники Дмитриевской церкви, торговцы, казначей, бухгалтер, сапожник, слесарь, секретарь, портной, член судебной комиссии, надсмотрщик, чернорабочий. Кому из них принадлежал клад — еще предстоит узнать», — подытожила Сарафанова.