Присевшего на трамвайные пути волгоградца переехал «Львенок»

ДТП произошло около восьми вечера 5 марта у дома на улице Ангарской, 7, неподалеку от облбольницы.

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 5 марта, в Дзержинском районе Волгограда.

59-летняя водитель трамвая «Львенок» неподалеку от корпусов первой областной больницы переехала мужчину, который присел на трамвайные пути.

«ДТП произошло около восьми вечера у дома на улице Ангарской, 7. Трамвай совершал маневр — поворот направо, когда совершил наезд на пешехода, сидевшего на путях», — поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Это не первый случай в Волгограде, когда электротранспорт сбивает пешеходов. В январе попал на видео момент наезда трамвая на волгоградку на улице Голубинской. А в декабре 2025-го в Красноармейском районе трамвай насмерть сбил женщину-пешехода.

