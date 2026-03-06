Присевшего на трамвайные пути волгоградца переехал «Львенок»

Это не первый случай в Волгограде, когда электротранспорт сбивает пешеходов. В январе попал на видео момент наезда трамвая на волгоградку на улице Голубинской. А в декабре 2025-го в Красноармейском районе трамвай насмерть сбил женщину-пешехода.