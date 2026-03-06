Ричмонд
Лифт, бассейн и личный садовник: в Ростове ищут хозяина для дома-дворца за 170 млн рублей

В Ростове выставили на продажу особняк с лифтом за 170 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на продажу выставили дом за 170 млн рублей. На одном из сайтов объявлений он числится как самый дорогой из частных домовладений.

На участке площадью 18 соток, расположенном в районе Вертолетного поля, выполнен ландшафтный дизайн, а за насаждениями ухаживает садовник.

Для здания площадью 750 кв. метров был выполнен индивидуальный архитектурный проект.

Несмотря на внушительную площадь, в доме всего шесть комнат. Также в трехэтажном здании установлен лифт. Имеется бильярд и бассейн.

