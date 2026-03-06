Сообщения о досрочной выплате пенсии в марте прояснили в Ростовской области

Жителям Ростовской области рассказали, как будут перечислять пенсии в марте и повлияют ли на это праздничные дни. Ситуацию разъяснили в телеграм-канале донского отделения СФР.
По действующим правилам, если пенсия выпадает на выходной или праздничный день, ее направляют сразу перед выходными. Но в этом марте даты пенсионных перечислений попали на рабочие дни, соответственно, деньги должны прийти по привычному графику.
Начисления на банковские карты планируют сделать не позднее 10, 16 или 23 марта. Доставка выплат по почте будет зависеть от графика работы почтовых отделений.
Важно: деньги зачисляются в течение всего дня. Если пенсия не поступит на счет утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня, напоминают в СФР.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.