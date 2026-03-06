Ричмонд
Жителей Петербурга попросили не кормить бобра, который поселился на Черной речке

Человеческая еда вредна для здоровья бобра и нарушает естественные привычки.

Источник: Telegram / Каждой твари по паре

Глава комитета по природопользованию Петербурга Кирилл Соловейчик попросил горожан не подкармливать бобра, поселившегося на набережной Черной речки. Об этом 6 марта пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Появление животного — не случайность: бобры выбирают места, где есть чистая вода, достаточно пищи и укрытия. По словам специалистов, на ситуацию могла повлиять недавняя очистка русла Черной речки. А весной, когда растительность начнет активно расти, гость, вероятнее всего, переместится выше по течению — туда, где меньше людей и больше укрытий.

К дикому животному нельзя подходить слишком близко и тем более пытаться его кормить. Он может проявить агрессию, если почувствует угрозу.