Жителей Петербурга попросили не кормить бобра, который поселился на Черной речке

Появление животного — не случайность: бобры выбирают места, где есть чистая вода, достаточно пищи и укрытия. По словам специалистов, на ситуацию могла повлиять недавняя очистка русла Черной речки. А весной, когда растительность начнет активно расти, гость, вероятнее всего, переместится выше по течению — туда, где меньше людей и больше укрытий.