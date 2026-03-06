Дешевле на 10−15%: хорошую новость сообщили жителям Алматы

«315 фермеров и производителей из Алматы и Алматинской области привезут около 2000 тонн продукции. На прилавках будет более 1000 товаров: овощи и фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, яйца, бакалея, мед, растительные масла. Цены в среднем будут на 10−15% ниже рыночных. Социально значимые продукты будут продаваться по рекомендованным ценам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городского акимата в пятницу.