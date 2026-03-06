Строительство в Казахстане дешевеет: в чем причина парадокса

Основной вклад в рост строительных затрат сейчас дают не материалы, а работы и услуги. Так, индекс цен на строительно-монтажные работы составил 105,2% за год, на машины и оборудование — 103,2%. Наиболее заметный рост наблюдается в категории «прочие работы и затраты», где индекс достиг 114,9%.