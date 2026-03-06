Энрике Иглесиас выступит на крупнейших стадионах Казахстана

Энрике Иглесиас — испанский певец, композитор и актер, один из самых известных исполнителей латинской поп-музыки. За свою карьеру он выпустил десятки хитов, среди которых Hero, Bailando, Escape, Tonight (I"m Lovin" You) и Bailamos. Артист продал более 180 миллионов музыкальных записей по всему миру и неоднократно становился лауреатом премий Grammy и Latin Grammy.