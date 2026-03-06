«Цены на копеечном уровне». Минздрав высказался о стоимости лекарств белорусского производства

В Министерстве здравоохранения сказали о ценах на белорусские лекарства, пишет БелТА.
Так, в Минздраве обратили внимание на то, что отпускные цены организаций холдинга «Белфармпром» установлены на доступном, порой копеечном по сравнению с импортными аналогами, уровне.
— Около 61% производимой организациями холдинга продукции реализуют по цене, не выше 2 долларов (34% — с отпускной ценой, не превышающей один доллар в эквиваленте), — рассказали в министерстве.
При этом в Минздраве заметили, что цены на лекарства, которые выпускают организации холдинга «Белфармпром», значительно ниже цен на препараты белорусских производителей-частников и импортных аналогов.
На внутреннем рынке Беларуси доля отечественных лекарств в стоимостном выражении за 2025 год составила 50,1%. В объеме потребления в условных упаковках доля белорусских лекарств в аптеках составила примерно 65%, а в госпитальном секторе — свыше 80%.
— Это обусловлено значительной (в среднем в три раза) разницей в ценах на импортные и отечественные препараты, — заключили в Минздраве.
