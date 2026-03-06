На станции Батарейной в Иркутске прошли антитеррористические учения. В них участвовали силовые и специальные службы. По сценарию, возле войсковой части были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые представляли серьезную угрозу. Одно из них находилось на грузовике, другое — на железнодорожных путях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.