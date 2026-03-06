Ричмонд
На станции Батарейной в Иркутске прошли антитеррористические учения

Возле войсковой части были обнаружены два самодельных взрывных устройства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На станции Батарейной в Иркутске прошли антитеррористические учения. В них участвовали силовые и специальные службы. По сценарию, возле войсковой части были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые представляли серьезную угрозу. Одно из них находилось на грузовике, другое — на железнодорожных путях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Сотрудники силовых ведомств на практике отработали навыки обезвреживания взрывных устройств, в том числе с применением различных специальных средств.

Силовики отработали навыки обезвреживания взрывных устройств. Фото: УФСБ России по Иркутской области.

Мобильные огневые группы провели тренировку по отражению атаки дронов-камикадзе. С помощью радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия они уничтожили вражеские беспилотники. Учения были окончены отработкой бойцами спецназа тактик штурма и нейтрализации группы «диверсантов».