На станции Батарейной в Иркутске прошли антитеррористические учения. В них участвовали силовые и специальные службы. По сценарию, возле войсковой части были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые представляли серьезную угрозу. Одно из них находилось на грузовике, другое — на железнодорожных путях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Сотрудники силовых ведомств на практике отработали навыки обезвреживания взрывных устройств, в том числе с применением различных специальных средств.
Силовики отработали навыки обезвреживания взрывных устройств. Фото: УФСБ России по Иркутской области.
Мобильные огневые группы провели тренировку по отражению атаки дронов-камикадзе. С помощью радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия они уничтожили вражеские беспилотники. Учения были окончены отработкой бойцами спецназа тактик штурма и нейтрализации группы «диверсантов».