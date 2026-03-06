Ричмонд
Выплаты по беременности и родам в Казахстане: где и как подать заявление

Сегодня, 6 марта 2026 года, в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») рассказали о социальной выплате по беременности и родам, а также показали, как претендующим на нее подать заявление через портал электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В НИТ отметили, что будущие мамы могут подать заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) через портал egov.kz и приложение eGov mobile.

«Срок оказания услуги — в течение 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо мотивированный ответ об отказе направляются в личный кабинет на портале egov.kz и в раздел Уведомления на eGov mobile», — уточнили в пресс-службе АО.

Как подать заявление на назначение выплаты по беременности и родам на портале eGov.kz?

Как добавили в НИТ, для успешной подачи заявки онлайн важно, чтобы медицинская организация внесла сведения по больничному листу в систему Регистра беременных женщин, а электронные сведения будущей мамы из Единой системы учета трудовых договоров были заполнены кадровой службой работодателя.

