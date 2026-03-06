Выплаты по беременности и родам в Казахстане: где и как подать заявление

Сегодня, 6 марта 2026 года, в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») рассказали о социальной выплате по беременности и родам, а также показали, как претендующим на нее подать заявление через портал электронного правительства, сообщает Zakon.kz.