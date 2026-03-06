Омички признались, что ждут от мужчин оплату кредитов на 8 марта

Большинство омских мужчин планируют поздравить женщин с праздником, однако лишь треть уже определилась с конкретным подарком. При этом более половины респондентов признались, что делают это скорее по традиции, чем по собственному желанию. Основными адресатами поздравлений становятся любимые женщины, мамы и сестры, однако праздник давно вышел за рамки семейного круга: многие покупают подарки коллегам и подругам.