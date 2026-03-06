Омички признались, что ждут от мужчин оплату кредитов на 8 марта

В преддверии Международного женского дня известный ювелирный бренд провел опрос среди жителей Омска о традициях празднования 8 Марта. Результаты исследования показали заметный разрыв между предпочтениями мужчин и ожиданиями женщин при выборе подарков.
Большинство омских мужчин планируют поздравить женщин с праздником, однако лишь треть уже определилась с конкретным подарком. При этом более половины респондентов признались, что делают это скорее по традиции, чем по собственному желанию. Основными адресатами поздравлений становятся любимые женщины, мамы и сестры, однако праздник давно вышел за рамки семейного круга: многие покупают подарки коллегам и подругам.
Цветы остаются главным символом праздника: их выбирают 85 процентов мужчин. Однако полноценным подарком букет считают лишь 40 процентов опрошенных, почти половина воспринимает цветы как дополнение к основному презенту. Ожидания женщин оказываются более разнообразными: только 20 процентов хотели бы получить цветы как главный подарок, остальные предпочитают ужин, поездку, украшения или даже помощь в закрытии кредита.
Современная модель отношений становится более прагматичной: многие пары выбирают подарки совместно, женщины заранее сообщают о желаемом или просят конкретную сумму на траты.
В антирейтинг нежелательных презентов вошли напольные весы, одежда и косметика без запроса, вещи низкого качества, абонементы в тренажерный зал и кухонная техника «для пользы».