СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина

СПбГУ направил петицию послу Польши в РФ с требованием освободить Бутягина.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) направил петицию послу Республики Польша в РФ Кшиштофу Адаму Краевскому с требованием принять меры для немедленного освобождения археолога Александра Бутягина из‑под стражи.

«Сотрудники и студенты Санкт‑Петербургского государственного университета обращаются к вам с настоятельной просьбой принять меры для немедленного освобождения Александра Михайловича Бутягина из‑под стражи, предотвращения его экстрадиции и проведения прозрачного расследования с соблюдением международных норм. Настоящее письмо подписано студентами и сотрудниками Санкт‑Петербургского государственного университета в поддержку выдающегося ученого», — говорится в письме, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что, в соответствии с заявлением МИД РФ, археолог с мировым именем занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий.

«В ходе своей работы А. М. Бутягин получал все необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов, в том числе в период до 2014 года — от властей Украины. Все обнаруженные специалистом находки передавались в Восточно‑Крымский музей‑заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма», — сказано в письме.

Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.

