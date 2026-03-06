Ричмонд
Петербуржцы заплатили почти 200 тысяч за ночные децибелы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта, ФедералПресс. С начала 2025 года 25 жителей Северной столицы привлечены к ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Судебные приставы взыскали с любителей пошуметь в общей сложности почти 200 тысяч рублей.

Источник: ФедералПресс

Антилидерами по числу нарушений стали Кронштадт, Петродворец и Выборгский район. В числе оштрафованных оказался и владелец бара на проспекте Энгельса. Минувшей осенью его заведение устроило шумную вечеринку после полуночи, чем вызвало гнев соседей. Прибывшие по вызову полицейские прервали торжество, а предпринимателю назначили штраф в 25 тысяч рублей. Добровольно платить бизнесмен не спешил, поэтому деньги были взысканы принудительно, пишет «Мойка 78».

Согласно городскому закону «Об административных правонарушениях», нарушителям ночного покоя грозят следующие санкции: для граждан — от 500 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

Интересно, что пока одни борются с шумом, другие добиваются права на ранний звон. В январе этого года Законодательное собрание разрешило храмам проводить обряды с колокольным звоном с 8 утра в выходные и праздники (ранее это было разрешено только с полудня).