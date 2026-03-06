В Омске тренер по памяти вернулась из экспедиции в Антарктиду

Тренер по развитию памяти из Омска Анастасия Селифонова вернулась из десятидневного путешествия в Антарктиду. Поездка началась с давней мечты увидеть пингвинов, а в итоге превратилась в экспедицию на паруснике у берегов ледяного континента. О том, как она оказалась на краю света и почему современным людям всё сложнее запоминать информацию, Селифонова рассказала в интервью «Омскрегиону».
Анастасия раньше работала журналистом. Позже она прошла тренинги и тренерский курс у специалиста по образной памяти Татьяны Мазиной и начала преподавать в Омске.
«Первыми учениками были мои подруги — я просто рассказала им, чему научилась, им стало так интересно. Затем подключилось “сарафанное радио”. Сначала я стеснялась и не знала, как себя назвать. Нейротренер? Брейн-тренер? В итоге назвала просто — тренер по развитию памяти и концентрации внимания. Одно без другого не работает. Звучало как-то непривычно, но сейчас, спустя четыре года, я говорю это гордо», — рассказала она.
По словам Селифоновой, проблемы с памятью у людей сегодня встречаются всё чаще. Она связывает это с несколькими факторами.
«Есть пугающая статистика. В 2004 году офисный сотрудник удерживал внимание в среднем 3 минуты. В 2020 году — 47 секунд. Исследований за 2025 год я пока не видела, но думаю, там цифры ещё ниже», — говорит тренер.
Среди причин она называет последствия коронавируса, малоподвижный образ жизни, стресс и информационную перегрузку.
Идея поездки в Антарктиду появилась после другого необычного путешествия. Год назад она исполнила свою мечту — поплавала с китами у острова Маврикий. После этого начала заниматься фридайвингом и погружалась на глубину до 22 метров. Тогда же получила предложение отправиться в Антарктиду.
Дорога заняла несколько перелетов: из Омска через Астану и Стамбул в Южную Америку, затем через Сан-Паулу и Сантьяго в чилийский город Пунта-Аренас. Оттуда команда отправилась дальше, а затем на паруснике десять дней путешествовала по водам Антарктики.
Перед высадками туристам приходилось соблюдать строгие правила. Чтобы не занести на континент семена или мусор, карманы проверяли и очищали, а обувь обрабатывали дезинфицирующим раствором. Приближаться к животным можно было только на определённое расстояние.
«К пингвинам нельзя подходить ближе пяти метров, к тюленям — ближе пятнадцати. К айсбергам — на безопасное расстояние, потому что они могут перевернуться в любой момент», — рассказала путешественница.
Во время экспедиции участники видели папуанских и чинстрап-пингвинов, тюленей и айсберги. Селифонова призналась, что больше всего её удивил запах колоний птиц.
«Когда стоишь на острове, где их тысячи, это… как курятник со свинарником, честное слово. Но они невероятные. Спят как убитые, без задних ног, прямо на камнях, забавные такие», — поделилась она.
После возвращения путешественница уже строит новые планы. Вместе с той же командой она забронировала тур в Гренландию, а в будущем хочет снова вернуться в Антарктиду — на этот раз вместе с семьёй.