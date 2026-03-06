В Омске тренер по памяти вернулась из экспедиции в Антарктиду

«Первыми учениками были мои подруги — я просто рассказала им, чему научилась, им стало так интересно. Затем подключилось “сарафанное радио”. Сначала я стеснялась и не знала, как себя назвать. Нейротренер? Брейн-тренер? В итоге назвала просто — тренер по развитию памяти и концентрации внимания. Одно без другого не работает. Звучало как-то непривычно, но сейчас, спустя четыре года, я говорю это гордо», — рассказала она.