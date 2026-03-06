Водителей в Ростовской области предупредили о снегопаде на трассе М-4

По данным синоптиков, местами по региону 6 марта возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах мокрый снег может налипать на провода и деревья. Ночью на дорогах ожидается гололедица. Ветер сегодня будет около 9−14 м/с. Дневная температура воздуха сохранится в пределах от −1 до +4, по югу области обещают до +7 градусов.