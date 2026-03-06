Водителей в Ростовской области предупредили о снегопаде на трассе М-4

В течение 6 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области может идти снег. Водителям нужно быть осторожными, предупреждают в телеграм-канале госкомпании «Автодор».
— Внимание на дорогу. При осадках увеличивайте дистанцию, избегайте резких маневров и следите за сообщениями на информационных табло, — просят владельцев автотранспорта.
По данным синоптиков, местами по региону 6 марта возможны небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах мокрый снег может налипать на провода и деревья. Ночью на дорогах ожидается гололедица. Ветер сегодня будет около 9−14 м/с. Дневная температура воздуха сохранится в пределах от −1 до +4, по югу области обещают до +7 градусов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.