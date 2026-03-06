«Авангард» сегодня сыграет с Сочи: во сколько хоккей покажут в Омске

В пятницу, 6 марта 2026 года, хоккейный клуб «Авангард» из Омска сыграет на выезде против команды «Сочи». Матч (12+) начнется в 22:30 по омскому времени.
Согласно текущему положению команд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, команда из Сочи находится на последнем месте Западной конференции, набрав всего 42 очка после 60 сыгранных встреч. Команда «Авангард», напротив, уверенно располагается на второй позиции Восточной конференции, имея в активе 90 очков после 62 матчей.
Общее количество очных противостояний между этими соперниками составляет 22 встречи. Преимуществом обладает омская команда, одержавшая победу в 16 играх против шести успехов команды «Сочи». Статистика заброшенных шайб также свидетельствует о превосходстве омских хоккеистов — 91 гол против 45.
В текущем сезоне матч 4 декабря 2025 года в Омске завершился убедительной победой «Авангарда» над командой «Сочи» со счетом 5:2.
12+