«Авангард» сегодня сыграет с Сочи: во сколько хоккей покажут в Омске

Согласно текущему положению команд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, команда из Сочи находится на последнем месте Западной конференции, набрав всего 42 очка после 60 сыгранных встреч. Команда «Авангард», напротив, уверенно располагается на второй позиции Восточной конференции, имея в активе 90 очков после 62 матчей.