В Новосибирск из Таиланда привезли 18 тысяч аквариумных рыбок

В Новосибирск авиарейсом прибыла крупная партия декоративных рыб из Таиланда. Почти 18 тысяч особей прошли таможенный и фитосанитарный контроль. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Груз весом 561 кг включает моллинезий, петушков, акульих бала, гуппи, морских лисичек, пецилий, золотых рыбок, лабео, окуней, сомов и карпов кои.
Таможня оформила партию за два часа — от выгрузки до выпуска декларации. В работе участвовали специалисты Россельхознадзора.
Это первая в 2026 году поставка аквариумных рыбок в регион из-за рубежа.