Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирск из Таиланда привезли 18 тысяч аквариумных рыбок

Среди них — гуппи, золотые рыбки, акульи бала и сомы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирск авиарейсом прибыла крупная партия декоративных рыб из Таиланда. Почти 18 тысяч особей прошли таможенный и фитосанитарный контроль. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Груз весом 561 кг включает моллинезий, петушков, акульих бала, гуппи, морских лисичек, пецилий, золотых рыбок, лабео, окуней, сомов и карпов кои.

Таможня оформила партию за два часа — от выгрузки до выпуска декларации. В работе участвовали специалисты Россельхознадзора.

Это первая в 2026 году поставка аквариумных рыбок в регион из-за рубежа.