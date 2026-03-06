ДТП с четырьмя авто в Уфе: пострадали два человека

Сегодня, 6 марта, на Затонском шоссе в Уфе произошло массовое ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции Башкирии, столкнулись Lada Largus, ВАЗ-2106, Volkswagen Polo и карета скорой помощи (ГАЗель).
В результате аварии пассажирка «Ларгуса» и фельдшер скорой получили травмы. Оба обратились за медицинской помощью.
На месте работают сотрудники ГАИ и экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.
