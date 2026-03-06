Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с четырьмя авто в Уфе: пострадали два человека

В Уфе в массовом ДТП с машиной скорой помощи пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 марта, на Затонском шоссе в Уфе произошло массовое ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции Башкирии, столкнулись Lada Largus, ВАЗ-2106, Volkswagen Polo и карета скорой помощи (ГАЗель).

В результате аварии пассажирка «Ларгуса» и фельдшер скорой получили травмы. Оба обратились за медицинской помощью.

На месте работают сотрудники ГАИ и экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.