Белгидромет сказал, какой будет погода в Беларуси на выходных и 8 Марта

Так, в субботу, 7 марта, на белорусскую погоду по-прежнему будет влиять область повышенного атмосферного давления. В течение суток, будет облачно, но в основном без осадков. Ночью и с утра — слабые туманы местами, а на дорогах — гололедица. Ветер западного и северо-западного направлений от слабого до умеренного. В ночные часы похолодает от −1 до −7 градусов. Днем по республике воздух в среднем прогреется от +5 до +11 градусов, однако на западе термометры покажут и все +14 тепла.