Белгидромет сказал, какой будет погода в Беларуси на выходных и 8 Марта

В Белгидромете сказали белорусам, какой будет погода в ближайшие выходные и на праздник 8 Марта, пишет pogoda.by.
Так, в субботу, 7 марта, на белорусскую погоду по-прежнему будет влиять область повышенного атмосферного давления. В течение суток, будет облачно, но в основном без осадков. Ночью и с утра — слабые туманы местами, а на дорогах — гололедица. Ветер западного и северо-западного направлений от слабого до умеренного. В ночные часы похолодает от −1 до −7 градусов. Днем по республике воздух в среднем прогреется от +5 до +11 градусов, однако на западе термометры покажут и все +14 тепла.
На праздник 8 Марта также синоптики не прогнозируют осадков. В воскресенье, 8 марта, в ночные и утренние часы — слабые туман и гололед. Ночью температуры опустятся до отметок от 0 до −6. Зато днем потеплеет примерно от +5 до +11 градусов, и вновь стоит ожидать до +14 белорусам в западных районах.
