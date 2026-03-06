Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области ограничили мобильный интернет из‑за угрозы БПЛА

6 марта жители Новосибирской области массово жалуются на сбои мобильного и домашнего интернета у абонентов МТС и «Билайна». Издание RuNews24 со ссылкой на данные сервисов «Сбой.рф» и Downdetector.su сообщает, что временное ограничение или отключение мобильного интернета связана с мерами защиты от атак БПЛА.

Источник: Сиб.фм

Мониторинговые сервисы фиксируют проблемы с доступом в сеть у абонентов двух крупных операторов, больше всего жалоб поступает от пользователей МТС и «Билайна», на долю МТС приходится около 14% всех обращений по России, связанных со сбоями, тогда как «Билайн» лидирует по числу жалоб в Новосибирской области — около 15% от общероссийского объёма, абоненты сообщают о нестабильной работе мобильного и домашнего интернета и перебоях в сервисах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше