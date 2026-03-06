В Новосибирской области ограничили мобильный интернет из‑за угрозы БПЛА

Мониторинговые сервисы фиксируют проблемы с доступом в сеть у абонентов двух крупных операторов, больше всего жалоб поступает от пользователей МТС и «Билайна», на долю МТС приходится около 14% всех обращений по России, связанных со сбоями, тогда как «Билайн» лидирует по числу жалоб в Новосибирской области — около 15% от общероссийского объёма, абоненты сообщают о нестабильной работе мобильного и домашнего интернета и перебоях в сервисах.