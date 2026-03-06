Две медали привезли из Набережных Челнов воронежские автогонщики

Каждому пришлось принять участие в девяти заездах, а победитель определялся по сумме набранных очков, которые начислялись в зависимости от занятого места. В итоге Матвей Чернов показал второй результат, а Иван Лапин стал третьим. Четвертый этап пройдет в Тольятти.