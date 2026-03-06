Ричмонд
Две медали привезли из Набережных Челнов воронежские автогонщики

В Татарстане прошел этап чемпионата России по ледовым гонкам.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах финишировал третий этап чемпионата России по ледовым гонкам. Воронежскую область представляли Матвей Чернов и Иван Лапин.

Каждому пришлось принять участие в девяти заездах, а победитель определялся по сумме набранных очков, которые начислялись в зависимости от занятого места. В итоге Матвей Чернов показал второй результат, а Иван Лапин стал третьим. Четвертый этап пройдет в Тольятти.

Напомним, что на втором этапе в Казани Матвей Чернов занял первое место.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Илья Родькин выиграл Кубок России по ледовым гонкам.