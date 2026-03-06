Общественные работы, арест и запрет на выезд из страны: В Молдове ужесточат наказание за неуплату алиментов

Родители, игнорирующие выплаты по алиментам на детей, могут столкнуться с санкциями. Согласно законопроекту, зарегистрированному в парламенте, их обяжут отработать 60 часов в пользу общества или отправят под административный арест на 15 дней.
Инициатива была объявлена вице-спикером парламента и лидером фракции правящей партии ПДС/PAS Дойной Герман. «У нас есть неплательщики отцы, которые уклоняются от выплаты алиментов на собственных детей. Каждый десятый ребёнок получает алименты с опозданием или вовсе не получает их», — отметила депутат.
Кроме того, злостные неплательщики рискуют получить запрет на пересечение государственной границы.
Законопроект также предлагает изменения в Семейный кодекс. Суд будет напрямую определять график встреч с ребёнком, заменяя в этом процессе опекунский орган.
