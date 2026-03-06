Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественные работы, арест и запрет на выезд из страны: В Молдове ужесточат наказание за неуплату алиментов

Родители, игнорирующие выплаты по алиментам на детей, могут столкнуться с санкциями.

Источник: Комсомольская правда

Родители, игнорирующие выплаты по алиментам на детей, могут столкнуться с санкциями. Согласно законопроекту, зарегистрированному в парламенте, их обяжут отработать 60 часов в пользу общества или отправят под административный арест на 15 дней.

Инициатива была объявлена вице-спикером парламента и лидером фракции правящей партии ПДС/PAS Дойной Герман. «У нас есть неплательщики отцы, которые уклоняются от выплаты алиментов на собственных детей. Каждый десятый ребёнок получает алименты с опозданием или вовсе не получает их», — отметила депутат.

Кроме того, злостные неплательщики рискуют получить запрет на пересечение государственной границы.

Законопроект также предлагает изменения в Семейный кодекс. Суд будет напрямую определять график встреч с ребёнком, заменяя в этом процессе опекунский орган.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдова слишком борзо отказалась от того, что у нее было, повесившись на петле новой зависимости: В стране снова ЧП — что это значит и почему ждем новых пакостей от властей.

Молдова вводит режим повышенной готовности в энергетике — мы это уже проходили (далее…).

В Молдове — полный апокалипсис, а у правительства — лишь состояние легкой тревоги: Гордый и культовый проект «энергонезависимость» с треском провалился.

Когда страна накрывается медным тазом, когда крышка всему, что еще хоть как-то функционирует в Молдове, руководство республики называет это мягким словом — тревога (далее…).

Водители в шоке от стремительного роста цен на нефтепродукты: «Всё только начинается, и помогать никто не будет».

Резкий рост цен на топливо и продукты вызывает у людей тревогу и стресс (далее…).