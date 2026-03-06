Андрей Бочаров поздравил участниц СВО с 8 марта

— Рад лично поздравить вас, а в вашем лице всю прекрасную половину жителей Волгоградской области, с наступающим праздником весны — Международным женским днем. От всех нас, мужчин, примите поздравления: желаем вам здоровья, любви, терпения к нам. Всего самого доброго вам, вашим родным, семьям. С наступающим праздником! — обратился Андрей Бочаров к представительницам прекрасного пола.