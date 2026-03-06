Эксперт РОЦИТ Ампелонский: данные о российской экономике — это стратегический ресурс

Похожую логику постепенно планируют распространить и на смежные отрасли. Сейчас обсуждаются возможные меры регулирования в сфере рекламной аналитики и маркетинговых данных, где также аккумулируются большие массивы информации о потребительском поведении и структуре рынка. Пока эти инициативы находятся на стадии обсуждения и никаких окончательных решений не принято. Но сам факт дискуссии показывает, что вопрос контроля над данными становится все более значимым. И это закономерно — в цифровой экономике данные становятся не менее важным ресурсом, чем сырье или технологии. Тот, кто владеет массивами информации и умеет их анализировать, получает серьезное стратегическое преимущество.