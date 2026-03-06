В Нижнекамске прокуратура нашла дефектные мосты над железнодорожными путями

Камская транспортная прокуратура привлекла к ответственности МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамск» за ненадлежащее содержание мостов над железнодорожными путями. В ходе проверки выяснилось, что путепроводы имеют дефекты конструктивных элементов, угрожающие безопасности движения поездов.
Владелец сооружений (МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамск») не принимал должных мер по их содержанию. Прокурор внес представление руководителю учреждения, после чего начались работы по выполнению техрегламента.
Также по инициативе надзорного ведомства Ространснадзор оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей за нарушение требований тех самых технических регламентов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.