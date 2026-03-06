Ричмонд
В Нижнекамске прокуратура нашла дефектные мосты над железнодорожными путями

Они имеют изъяны конструктивных элементов.

Источник: Комсомольская правда

Камская транспортная прокуратура привлекла к ответственности МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамск» за ненадлежащее содержание мостов над железнодорожными путями. В ходе проверки выяснилось, что путепроводы имеют дефекты конструктивных элементов, угрожающие безопасности движения поездов.

Владелец сооружений (МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамск») не принимал должных мер по их содержанию. Прокурор внес представление руководителю учреждения, после чего начались работы по выполнению техрегламента.

Также по инициативе надзорного ведомства Ространснадзор оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей за нарушение требований тех самых технических регламентов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.