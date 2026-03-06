Ричмонд
Константина Хабенского назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство культуры России назначило народного артиста РФ Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Источник: РИА Новости

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский», — написала она в своем канале в Max.

По словам министра, Хабенский продолжит возглавлять МХТ имени Чехова.

