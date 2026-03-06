Константина Хабенского назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский», — написала она в своем канале в Max.
По словам министра, Хабенский продолжит возглавлять МХТ имени Чехова.
