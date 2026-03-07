Воробьиное ожирение: страдают ли птицы Приморья от лишнего веса

Российские СМИ заговорили об ожирении воробьев в городской среде: утверждается, что пернатые питаются рядом с точками фастфуда и в результате начинают толстеть. Есть ли такая проблема в Уссурийске, и не пора ли местным пташкам «на диету» — об этом корр. ИА UssurMedia поговорил с ученым-орнитологом Юрием Глущенко. По его словам, воробьиная популяция «чувствует себя превосходно», но подкармливать их все же не обязательно.
Воробьи и быстрые углеводы.
Почему воробьи толстеют в городской среде — об этом РИА Новости (18+) рассказала ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
«Многие городские звери и птицы питаются рядом с разными точками быстрого питания. Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы, и, видимо, многие другие виды тоже могут. В результате они начинают в городе толстеть», — цитируют биолога журналисты.
Со слов Натальи Феоктистовой, лишний вес у птиц, как и у людей, может отрицательно сказываться на здоровье.
«Если ты набираешь вес, у тебя меняется гормональный фон, а он может меняться в сторону ухудшения размножения, в частности. То же самое происходит с животными, они же млекопитающие. У них все то же самое, и у птиц тоже», — также говорится в сообщении.
«Популяция превосходно себя чувствует».
Информацию о воробьином ожирении прокомментировал ученый-орнитолог из Уссурийска Юрий Глущенко. В разговоре с корр. ИА UssurMedia собеседник не выразил беспокойства по поводу лишнего веса у пернатых.
«Воробьи и их ожирение — я даже улыбаюсь, когда мне говорят об этом, — сказал Юрий Николаевич в беседе с корреспондентом. — Я не вижу никакой проблемы с этим. Во всяком случае, никаких доказательств нет. Переносить человеческие беды на птиц в данном случае я бы не стал».
По словам биолога, состояние популяции воробьев на территории Уссурийска не дает поводов для тревоги.
«Популяция превосходно себя чувствует: птицы прекрасно поют, ждут весну. Как всегда, едят с помоек, собирают все что видят, летом питаются насекомыми и личинками, — продолжил ученый. — Подкармливать воробьев не совсем обязательно: они хорошо вжились в наш ландшафт и прекрасно понимают, где найти пищу. Если кормить, то, конечно, не хлебом, а зерном — это знают все, кто заинтересован в помощи пернатым в такое достаточно тяжелое время года».
А что с другими птицами.
С питанием птиц Юрий Глущенко связал другое наблюдение. В частности, ученый остановился на голубях.
«В этом году (наблюдалась) достаточно массовая гибель одомашненных голубей. Я думаю, что это связано с тем, что было много снега и распылялись всякие химикаты. Птицы поедали не только снег, на котором крошки лежали, и не только пили воду, которая зимой периодически оттаивала, но ещё собирали крупнозернистые фрагменты (химикатов) в качестве камешков, с помощью которых они перетирают пищу в мускульной части желудка», — рассказал ученый.
Несмотря на это, орнитолог считает, что численность голубей нужно регулировать. По словам Юрия Глущенко, количество сизых пернатых сейчас «чуть больше, чем хотелось бы», но совсем без них обойтись все же нельзя.
«Нужны ли нам голуби — да, конечно. Они украшают город, люди и дети любуются этими птицами. Также голуби являются основой питания некоторых хищников — тетеревятника, сапсана, кречета», — пояснил биолог.
На вопрос, подвержены ли голуби ожирению, ученый дал короткий ответ.
«Ожирение голубей — я пока это не беру во внимание. Голубь ожирел — его тут же поймал ястреб», — сказал Юрий Николаевич.
При этом собеседник агентства считает правильным запрет на кормление голубей.
«В некоторых городах Дальнего Востока законодательно запрещено кормить голубей, и это правильно. Голуби сами найдут себе еду, пусть не так много, но тем самым: “а” — они не ожиреют, и “б” — не будут размножаться в таких гигантских количествах. Голуби ведь ещё и переносчики заболеваний, и некоторые из них являются болезнями человека — например, тот же орнитоз», — сообщил Юрий Глущенко.
«Это должны быть достоверные статистические данные».
Между тем, информацию об «эпидемии ожирения» среди воробьев уже успели опровергнуть. Как сообщил агентству ТАСС (18+) кандидат биологических наук Павел Глазков, эти данные не имеют под собой научных оснований и противоречат результатам масштабных учетов птицы.
«Чтобы говорить об ожирении воробьев, должно быть проведено специальное исследование: птицу нужно поймать, провести замеры, взвешивание, визуально определить подкожный жировой запас. Это должны быть достоверные статистические данные. Я о таких исследованиях не слышал и думаю, что их нет», — приводят слова биолога в сообщении.
Возможной причиной заблуждения назван внешний вид птиц в холодное время года. Они максимально отводят перья от кожи, создавая воздушную подушку для теплоизоляции, из-за чего могут казаться толстыми, сказал Павел Глазков.