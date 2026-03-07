Воробьиное ожирение: страдают ли птицы Приморья от лишнего веса

«Популяция превосходно себя чувствует: птицы прекрасно поют, ждут весну. Как всегда, едят с помоек, собирают все что видят, летом питаются насекомыми и личинками, — продолжил ученый. — Подкармливать воробьев не совсем обязательно: они хорошо вжились в наш ландшафт и прекрасно понимают, где найти пищу. Если кормить, то, конечно, не хлебом, а зерном — это знают все, кто заинтересован в помощи пернатым в такое достаточно тяжелое время года».