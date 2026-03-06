Частные дома в Ростовской области строят с использованием эскроу-счетов

— Закон об эскроу-счетах в ИЖС уже показал свою результативность в борьбе с недобросовестными организациями и в обеспечении прав граждан. Денежные средства заказчика блокируются на специальном счете, что предотвращает возможность их нецелевого использования, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.