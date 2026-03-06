Частные дома в Ростовской области строят с использованием эскроу-счетов

В Ростовской области с использованием эскроу-счетов можно строить частные дома. В таких случаях подрядчик получает деньги только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилье. Информацию публикует управление информационной политики донского правительства.
На сегодняшний день на Дону действуют 473 договора подряда на индивидуальное жилищное строительство с использованием эскроу-счетов. Завершены работы по 467 договорам.
Власти напомнили, что с 2019 года эскроу-счета также используются при строительстве многоквартирных домов.
— Закон об эскроу-счетах в ИЖС уже показал свою результативность в борьбе с недобросовестными организациями и в обеспечении прав граждан. Денежные средства заказчика блокируются на специальном счете, что предотвращает возможность их нецелевого использования, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
Добавим, всего по итогам 2025 года в области построили почти 1,6 млн кв. метров индивидуальных жилых домов.
