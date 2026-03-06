Воронежский маршрут № 153 может сменить перевозчика из-за систематических нарушений

Министерство промышленности и транспорта Воронежской области приняло решение о расторжении в одностороннем порядке контракта с перевозчиком маршрута № 153 «Ж/д вокзал “Воронеж-1” — ЖК Новое Отрадное». Основанием для этого стали систематические нарушения условий контракта и непринятие мер для возобновления транспортного обслуживания.
Решение о расторжении контракта вступит в силу через 10 дней, если перевозчик не исправится, добавили ведомстве.
После завершения процедуры расторжения министерство повторно проведет конкурс среди транспортных предприятий для выбора нового перевозчика.