Mash: в Иране на границе застряли более 1500 российских дальнобойщиков

Более 1500 российских дальнобойщиков заблокированы на ирано-азербайджанской границе. В фурах находится продовольствие, которое начинает портиться. Ситуация осложняется отсутствием связи и блокировкой интернета в районе КПП.

Источник: Reuters

На ирано-азербайджанской границе, в районе города Астара, скопилось около полутора тысяч российских грузовых автомобилей. Водители не могут продолжить движение из-за осложнения обстановки в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Российские транспортные средства застряли на ключевом торговом маршруте, соединяющем Азербайджан с Ираном. Грузовики везли в Тегеран продовольственные товары — зерно, крупы и муку, а обратно должны были доставлять в Россию овощи и фрукты.

По словам водителей, продукты в кузовах фур начинают портиться, что грозит владельцам грузов убытками на сотни миллионов рублей. Кроме того, задержка транспорта может привести к дефициту плодоовощной продукции на рынках Северо-Кавказского федерального округа.

В ночь с 5 на 6 марта через пропускной пункт удалось пропустить лишь около 100 фур, еще 1400 машин остаются в очереди. Проблему усугубляют сложности с коммуникацией: из-за блокировок связи и нестабильной работы интернета дальнобойщики не могут связаться с посольством. Ближайшая точка доступа к сети находится в четырех километрах от КПП, что создает дополнительные трудности для водителей.