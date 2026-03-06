Mash: в Иране на границе застряли более 1500 российских дальнобойщиков

В ночь с 5 на 6 марта через пропускной пункт удалось пропустить лишь около 100 фур, еще 1400 машин остаются в очереди. Проблему усугубляют сложности с коммуникацией: из-за блокировок связи и нестабильной работы интернета дальнобойщики не могут связаться с посольством. Ближайшая точка доступа к сети находится в четырех километрах от КПП, что создает дополнительные трудности для водителей.