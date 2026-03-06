Mash: в Иране на границе застряли более 1500 российских дальнобойщиков

На ирано-азербайджанской границе, в районе города Астара, скопилось около полутора тысяч российских грузовых автомобилей. Водители не могут продолжить движение из-за осложнения обстановки в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Российские транспортные средства застряли на ключевом торговом маршруте, соединяющем Азербайджан с Ираном. Грузовики везли в Тегеран продовольственные товары — зерно, крупы и муку, а обратно должны были доставлять в Россию овощи и фрукты.
По словам водителей, продукты в кузовах фур начинают портиться, что грозит владельцам грузов убытками на сотни миллионов рублей. Кроме того, задержка транспорта может привести к дефициту плодоовощной продукции на рынках Северо-Кавказского федерального округа.
В ночь с 5 на 6 марта через пропускной пункт удалось пропустить лишь около 100 фур, еще 1400 машин остаются в очереди. Проблему усугубляют сложности с коммуникацией: из-за блокировок связи и нестабильной работы интернета дальнобойщики не могут связаться с посольством. Ближайшая точка доступа к сети находится в четырех километрах от КПП, что создает дополнительные трудности для водителей.