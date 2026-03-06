Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ожидается аномально холодная погода»: МЧС Башкирии выступило с предупреждением

МЧС предупредило жителей Башкирии об аномально холодной погоде.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупредило о резком изменении погоды в ближайшие дни. 8 марта через республику пройдет активный циклон: ожидается снег разной интенсивности, ночью местами сильный, метель, порывы ветра до 15−20 метров в секунду. На дорогах — снежные заносы, накаты и гололедица. Температура воздуха ночью составит −10, −15°, днем — −7, −12°.

С 9 по 10 марта в регион ворвется арктический воздух. Средняя температура будет на 10−16 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров ночью опустятся до −23, −28°, местами — до −33°, днем ожидается −15, −20°. Местами пройдет небольшой снег.

11 марта с приближением нового циклона потеплеет, но усилится ветер, вновь пойдет снег, возможны метели и гололед.

В МЧС призвали жителей усилить контроль за пожарной безопасностью: не перекаливать печи, следить за газовым и электрическим оборудованием. Газовые баллоны нельзя хранить дома и на балконах — при резком перепаде температур они могут взорваться.

Спасатели рекомендуют ограничить пребывание на улице, отказаться от алкоголя (он лишь ускоряет переохлаждение) и по возможности не выезжать на дальние расстояния — в мороз машина может внезапно сломаться.

— Если вы заметили человека, попавшего в беду, или сами оказались в опасной ситуации, немедленно звоните по единому телефону вызова экстренных служб 112. Берегите себя, — призвали в экстренном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.