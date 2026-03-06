«Ожидается аномально холодная погода»: МЧС Башкирии выступило с предупреждением

МЧС Башкирии предупредило о резком изменении погоды в ближайшие дни. 8 марта через республику пройдет активный циклон: ожидается снег разной интенсивности, ночью местами сильный, метель, порывы ветра до 15−20 метров в секунду. На дорогах — снежные заносы, накаты и гололедица. Температура воздуха ночью составит −10, −15°, днем — −7, −12°.
С 9 по 10 марта в регион ворвется арктический воздух. Средняя температура будет на 10−16 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров ночью опустятся до −23, −28°, местами — до −33°, днем ожидается −15, −20°. Местами пройдет небольшой снег.
11 марта с приближением нового циклона потеплеет, но усилится ветер, вновь пойдет снег, возможны метели и гололед.
В МЧС призвали жителей усилить контроль за пожарной безопасностью: не перекаливать печи, следить за газовым и электрическим оборудованием. Газовые баллоны нельзя хранить дома и на балконах — при резком перепаде температур они могут взорваться.
Спасатели рекомендуют ограничить пребывание на улице, отказаться от алкоголя (он лишь ускоряет переохлаждение) и по возможности не выезжать на дальние расстояния — в мороз машина может внезапно сломаться.
— Если вы заметили человека, попавшего в беду, или сами оказались в опасной ситуации, немедленно звоните по единому телефону вызова экстренных служб 112. Берегите себя, — призвали в экстренном ведомстве.
