Производственный календарь на апрель 2026 года: как распределятся рабочие и выходные дни

В этом материале мы разберем, как выглядит производственный календарь на апрель 2026, сколько рабочих и выходных дней будет в месяце, какие даты стоит учитывать при планировании отпуска и какова норма рабочего времени.
Как отдыхаем в праздники в апреле 2026 года
Апрель 2026 года пройдет без государственных праздничных выходных. В России официальные праздничные дни приходятся на начало мая и январь, поэтому апрель считается полностью рабочим месяцем без дополнительных нерабочих дат.
При стандартной пятидневной рабочей неделе выходными будут только субботы и воскресенья:
- 4 и 5 апреля;
- 11 и 12 апреля;
- 18 и 19 апреля;
- 25 и 26 апреля.
Производственный календарь на 2026 год: выходные и рабочие дни
Производственный календарь на апрель 2026 года при пятидневной рабочей неделе выглядит достаточно ровным, так как месяц не содержит длинных праздников.
Всего в месяце восемь выходных и 22 рабочих дня. Будет и один сокращенный день — 30 апреля, четверг. Сразу после него страна будет отмечать 1 мая — Праздник Весны и Труда. По закону в предшествующий ему день положена урезанная на один час трудовая смена.
При этом в апреле отмечают и другие памятные даты. Например, День космонавтики, который традиционно приходится на 12 апреля. Однако они не считаются государственными выходными, поэтому под них выходной не предусмотрен.
Апрель называют одним из наиболее стабильных месяцев с точки зрения рабочего графика. Именно поэтому многие компании используют его для завершения квартальных проектов, подготовки отчетности и планирования майских праздников.
Стоит ли брать отпуск в апреле 2026 года
С точки зрения экономики отпуска апрель — достаточно нейтральный месяц. Поскольку он содержит 22 рабочих дня, размер отпускных обычно оказывается близким к среднегодовому уровню. Плюсы отпуска в апреле выглядят следующим образом:
- стабильное количество рабочих дней — 22 рабочие смены;
- отсутствие длинных праздников, которые «съедают» отпускные;
- возможность продлить отдых за счет последующих майских праздников.
Но есть и минусы:
- отпуск не получится сделать длиннее за счет государственных выходных (только если брать его в последнюю неделю, перед 1 мая);
- перед майскими праздниками многие компании активно закрывают рабочие задачи, поэтому работы может быть больше обычного.
Часто сотрудники берут несколько дней отпуска в конце апреля, чтобы объединить их с майскими праздничными днями. Так не придется терять драгоценные дни отпуска, а отдохнуть получится подольше.
Норма часов в апреле 2026 года
Норма рабочего времени рассчитывается исходя из количества рабочих дней и продолжительности рабочей недели. В апреле 2026 года эти показатели выглядят плюс-минус стандартно — за вычетом одного часа из-за сокращенного предпраздничного четверга, 30 апреля.
|40 часов в неделю
|175 часов
|36 часов в неделю
|157,4 часа
|24 часа в неделю
|104,6 часа
Напомним, что эти значения используются работодателями для расчета заработной платы, сверхурочных и графиков работы сотрудников.