Восемь грузовиков с нелегальным строительным мусором остановили в Буграх

За подобные нарушения юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей по региональному законодательству, не считая федеральных санкций. В кузовах грузовиков инспекторы обнаружили грунт с примесями бетона, пластика и арматуры. Еще один протокол оформлен по областному закону за нарушение правил перевозки стройотходов. Основные нарушения — отсутствие транспортных накладных, спецзнаков, QR-кодов, а также неподключение к системе ГЛОНАСС.