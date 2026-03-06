Восемь грузовиков с нелегальным строительным мусором остановили в Буграх

Как пояснили в ведомстве, сфера обращения со стройотходами остается сложной межотраслевой задачей из-за правовых пробелов и частых попыток фальсифицировать классы опасности мусора. По итогам проверки составили восемь постановлений по федеральной статье за несоблюдение экологических требований (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).
За подобные нарушения юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей по региональному законодательству, не считая федеральных санкций. В кузовах грузовиков инспекторы обнаружили грунт с примесями бетона, пластика и арматуры. Еще один протокол оформлен по областному закону за нарушение правил перевозки стройотходов. Основные нарушения — отсутствие транспортных накладных, спецзнаков, QR-кодов, а также неподключение к системе ГЛОНАСС.