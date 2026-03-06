Снова увеличили: Как изменилась региональная выплата для контрактников в Ростовской области

В Ростовской области с 5 марта вырос размер единовременной региональной выплаты для людей, заключающих контракт о прохождении военной службы. Как сообщили в пресс-службе губернатора, соответствующее постановление вступило в силу, и теперь сумма составляет 3 млн рублей.
Помимо областных средств военнослужащим также полагается федеральная выплата от Министерства обороны РФ в размере 400 тысяч рублей.
В правительстве региона уточнили, что данная единовременная выплата носит разовый характер. Она не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи. Это сделано для того, чтобы получатели и их родные не потеряли право на иные меры социальной поддержки, финансируемые из областного бюджета.
В Ростовской области продолжает действовать расширенная система поддержки участников специальной военной операции и их близких. В общей сложности она включает более 70 различных направлений, охватывающих как финансовую помощь, социальные гарантии и натуральные льготы.
