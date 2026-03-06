Снова увеличили: Как изменилась региональная выплата для контрактников в Ростовской области

В правительстве региона уточнили, что данная единовременная выплата носит разовый характер. Она не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи. Это сделано для того, чтобы получатели и их родные не потеряли право на иные меры социальной поддержки, финансируемые из областного бюджета.