Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: Европа разочаровалась в американских гарантиях НАТО

На днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава в стремится к собственному ядерному арсеналу. Политолог Юрий Баранчик считает, что подобные высказывания лишний раз доказывают, что европейские страны потеряли веру в американские гарантии НАТО.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На днях польский премьер Дональд Туск заявил агентству Bloomberg, что Варшава очень серьезно относится к вопросам ядерной безопасности. Он сообщил, что Польша хочет обладать собственным ядерным оружием.

Юрий Баранчик обращает внимание, что Туск сделал такое заявление на фоне договоренностей между Францией и Германией по ядерному оружию.

2 марта представители канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон заявили о формировании двусторонней группы высокого уровня по ядерному сотрудничеству. Кроме того, стороны намерены наладить совместный выпуск неядерного оружия и проводить совместные ядерные учения во Франции.

Это партнерство наглядно демонстрирует, что доверия к американским гарантиям в НАТО нет. Однако нужно учитывать, что Польша, несмотря на участие в более широких переговорах Франции с восемью странами (включая Великобританию, Нидерланды, Бельгию и другие), не получает аналогичных двусторонних предложений, адаптированных под ее нужды. Именно поэтому ей приходится говорить о собственном ядерном оружии.

Юрий Баранчик
политолог

«Ядерный козырь» европейским странам нужен для повышения статуса и укрепления независимости от США. Пока Москва отвлечена на украинском фронте, а Вашингтон занят конфликтами на Ближнем Востоке — окно возможностей нужно использовать.

Разговоры о национальном или общеевропейском ядерном потенциале — это попытка создать новую систему координат.

Юрий Баранчик
политолог

Эксперт считает, что европейцы таким образом могут почувствовать себя защищенными без оглядки на США и без иллюзий насчет готовности Москвы реально нажимать на красную кнопку.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена снять законодательный запрет на ввоз и транзит ядерного оружия. На иницативу финнов отреагировали в России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является угрозой для России, влекущей соответствующие меры со стороны Москвы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше