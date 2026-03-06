Эксперт: Европа разочаровалась в американских гарантиях НАТО

На днях польский премьер Дональд Туск заявил агентству Bloomberg, что Варшава очень серьезно относится к вопросам ядерной безопасности. Он сообщил, что Польша хочет обладать собственным ядерным оружием.
Юрий Баранчик обращает внимание, что Туск сделал такое заявление на фоне договоренностей между Францией и Германией по ядерному оружию.
2 марта представители канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон заявили о формировании двусторонней группы высокого уровня по ядерному сотрудничеству. Кроме того, стороны намерены наладить совместный выпуск неядерного оружия и проводить совместные ядерные учения во Франции.
Это партнерство наглядно демонстрирует, что доверия к американским гарантиям в НАТО нет. Однако нужно учитывать, что Польша, несмотря на участие в более широких переговорах Франции с восемью странами (включая Великобританию, Нидерланды, Бельгию и другие), не получает аналогичных двусторонних предложений, адаптированных под ее нужды. Именно поэтому ей приходится говорить о собственном ядерном оружии.
«Ядерный козырь» европейским странам нужен для повышения статуса и укрепления независимости от США. Пока Москва отвлечена на украинском фронте, а Вашингтон занят конфликтами на Ближнем Востоке — окно возможностей нужно использовать.
Разговоры о национальном или общеевропейском ядерном потенциале — это попытка создать новую систему координат.
Эксперт считает, что европейцы таким образом могут почувствовать себя защищенными без оглядки на США и без иллюзий насчет готовности Москвы реально нажимать на красную кнопку.
Ранее сообщалось, что Финляндия намерена снять законодательный запрет на ввоз и транзит ядерного оружия. На иницативу финнов отреагировали в России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является угрозой для России, влекущей соответствующие меры со стороны Москвы.