Эксперт: Европа разочаровалась в американских гарантиях НАТО

Это партнерство наглядно демонстрирует, что доверия к американским гарантиям в НАТО нет. Однако нужно учитывать, что Польша, несмотря на участие в более широких переговорах Франции с восемью странами (включая Великобританию, Нидерланды, Бельгию и другие), не получает аналогичных двусторонних предложений, адаптированных под ее нужды. Именно поэтому ей приходится говорить о собственном ядерном оружии.