Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 года

В региональном центре консервации и реставрации ВОУНБ им. М. Горького успешно завершена работа над редким и ценным изданием «Собрание разных поучений на все воскресные и праздничные дни». Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, составленное Гавриилом Петровым и Платоном Левшиным издание вышло в свет в 1779 году в Москве, в Синодальной типографии. Этот сборник был подготовлен и напечатан по распоряжению Екатерины II, и его проповеди обязательно зачитывались в церквях. Издание было отпечатано на плотной бумаге и написано на церковно-славянском языке.