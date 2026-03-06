Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские реставраторы восстановили собрание поучений 1779 года

В региональном центре консервации и реставрации ВОУНБ им. М. Горького.

В региональном центре консервации и реставрации ВОУНБ им. М. Горького успешно завершена работа над редким и ценным изданием «Собрание разных поучений на все воскресные и праздничные дни». Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, составленное Гавриилом Петровым и Платоном Левшиным издание вышло в свет в 1779 году в Москве, в Синодальной типографии. Этот сборник был подготовлен и напечатан по распоряжению Екатерины II, и его проповеди обязательно зачитывались в церквях. Издание было отпечатано на плотной бумаге и написано на церковно-славянском языке.

К моменту поступления на реставрацию экземпляр 1779 года был в плачевном состоянии: переплет отсутствовал, корешок был проклеен силикатным клеем, листы испачканы и местами потерты. Первые и последние страницы были сильно повреждены. На страницах виднелись следы воска, отпечатки пальцев и даже следы жизнедеятельности насекомых. Форзацы и титульный лист были утрачены.

Реставраторы промыли листы, выровняли их с помощью писчей бумаги и укрепили японской бумагой. Затем листы собрали в тетради и сшили льняной нитью на пеньковых шнурах. Крышки для книги обтянули специальным переплетным материалом — бордовым ледерином, а на первой крышке было выполнено ручное слепое тиснение.

Напомним, первый центр консервации и реставрации в Южном федеральном округе был открыт в ноябре 2024 года. В мероприятии приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото комитета культуры Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше