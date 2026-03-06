В Башкирии сироты-участники СВО будут получать жилье вне очереди: готовится соответствующий законопроект

В Башкирии готовятся изменения в закон о социальной поддержке детей-сирот. Как рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, участники специальной военной операции, относящиеся к этой категории, смогут решить жилищный вопрос вне очереди.
Законопроект предлагает два варианта на выбор: получение квартиры по договору соцнайма, либо денежная выплата на покупку жилья или погашение ипотеки. Приоритет будет действовать перед остальными очередниками.
Спикер подчеркнул, что поддержка ветеранов боевых действий остается одной из ключевых задач государства. В Башкирии уже действует широкий комплекс мер: от выплат при заключении контракта до медреабилитации и социальной адаптации. Но именно жилищный вопрос Толкачев назвал самой весомой и востребованной льготой.
Новое право получат не только бойцы, выполнявшие задачи непосредственно в зоне СВО, но и те, кто участвовал в отражении атак на приграничных территориях.
Законопроект в ближайшее время рассмотрит профильный комитет Курултая.
