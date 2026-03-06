В Башкирии сироты-участники СВО будут получать жилье вне очереди: готовится соответствующий законопроект

Спикер подчеркнул, что поддержка ветеранов боевых действий остается одной из ключевых задач государства. В Башкирии уже действует широкий комплекс мер: от выплат при заключении контракта до медреабилитации и социальной адаптации. Но именно жилищный вопрос Толкачев назвал самой весомой и востребованной льготой.