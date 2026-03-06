Омичка освоила профессию операционной медсестры для возвращения на фронт

«Я там нужнее, я умею шить, убирать осколки. Когда выбирала профессию, родители хотели, чтобы я научилась хотя бы делать уколы. Потом я прошла курсы косметолога, и это тоже оказалось полезным. Я своим ребятам делаю только красивые швы. А теперь, благодаря Кадровому центру, я стала квалифицированной операционной медсестрой! И что с того, что мне 45 лет? Мне нужно быть рядом с ребятами!», — говорит медсестра.