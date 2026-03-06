Омичка освоила профессию операционной медсестры для возвращения на фронт

Участница специальной военной операции из Омской области Наталия Вставская благодаря поддержке Кадрового центра «Работа России» освоила профессию операционной медсестры и планирует вернуться к исполнению воинского долга. Мера социальной поддержки ветеранов реализуется в рамках федеральной программы профессиональной переподготовки, предусматривающей создание индивидуальных карьерных траекторий для участников СВО.
До начала специальной военной операции Наталия Валентиновна трудилась в многопрофильной больнице, оказывая помощь в неотложных ситуациях, при травмах и хирургических вмешательствах. Когда медикам предложили отправиться в зону боевых действий, она приняла решение без колебаний, подписав добровольный контракт и попав в башкирский батальон, который стал для нее настоящей семьей.
«Я там нужнее, я умею шить, убирать осколки. Когда выбирала профессию, родители хотели, чтобы я научилась хотя бы делать уколы. Потом я прошла курсы косметолога, и это тоже оказалось полезным. Я своим ребятам делаю только красивые швы. А теперь, благодаря Кадровому центру, я стала квалифицированной операционной медсестрой! И что с того, что мне 45 лет? Мне нужно быть рядом с ребятами!», — говорит медсестра.
В мае 2025 года Наталия обратилась в левобережный Кадровый центр «Работа России» Омской области. Карьерные консультанты провели профориентацию, оказали психологическую поддержку и помогли определить оптимальный маршрут повышения квалификации. С июня она проходила восстановление в госпитале, а в сентябре успешно завершила переподготовку по специальности «Медицинская сестра операционная».
Сегодня Наталия работает помощником начальника отделения по воинскому учету в военном комиссариате Омской области, однако продолжает готовиться к возвращению на передовую. В ее послужном списке — награды «За отвагу», «За медицинские достижения», медаль «Доброволец СВО из мотострелкового батальона имени Доставалова», «За боевые отличия» и «За заслуги в медицине», каждая из которых отражает спасенные жизни.
Наталия с нетерпением ожидает завершения оформления документов для продолжения службы.
