Медики Волгограда разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали безопасные средства на основе бишофита, которые можно применять в ЛОР-практике, стоматологии и дерамтологии.
По мнению экспертов, препараты ни в чем не уступают импортным аналогам, а по ряду качеств их превосходят. Ценно, что они не вызывают аллергии и привыкания.
«К примеру, средства для носа могут заменить спреи на основе ксилометазолина или морской воды. При этом они не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания. А ополаскиватели для полости рта станут альтернативой большинству популярных средств для ухода за зубами и деснам, а также профилактики заболеваний полости рта, созданных на основе синтетических веществ», — цитирует РИА Новости декана фармацевтического факультета ВолгГМУ Виктора Сиротенко.
В настоящее время разработки проходят клиническую апробацию в клиниках вуза. Поданы заявки на патентование разработок. Передача в производство возможна уже в 2026 году.