Медики Волгограда разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания

Средства для носа на основе бишофита могут заменить спреи на основе ксилометазолина или морской воды.

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали безопасные средства на основе бишофита, которые можно применять в ЛОР-практике, стоматологии и дерамтологии.

По мнению экспертов, препараты ни в чем не уступают импортным аналогам, а по ряду качеств их превосходят. Ценно, что они не вызывают аллергии и привыкания.

«К примеру, средства для носа могут заменить спреи на основе ксилометазолина или морской воды. При этом они не вызывают раздражения, аллергических реакций и привыкания. А ополаскиватели для полости рта станут альтернативой большинству популярных средств для ухода за зубами и деснам, а также профилактики заболеваний полости рта, созданных на основе синтетических веществ», — цитирует РИА Новости декана фармацевтического факультета ВолгГМУ Виктора Сиротенко.

В настоящее время разработки проходят клиническую апробацию в клиниках вуза. Поданы заявки на патентование разработок. Передача в производство возможна уже в 2026 году.