Психолог предупредила о рисках первого прогула школы

Психолог подчеркнула, что если ребенок не столкнулся с какими-либо последствиями после прогула школы, то спустя время он вновь захочет повторить этот поступок. Действие, за которым не последовало наказание, становится несовершенным. Поэтому ученик будет придерживаться мнения, что ему можно прогуливать снова и снова.