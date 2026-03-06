Более 28 тысячам детей в Волгограде назначили единое пособие от СФР

В Волгоградской области 28 045 тысячам детей в 2026 году назначили единое пособие от Соцфонда. Эту же меру поддержки назначили 649 женщинам. Все их признали нуждающимися в поддержке из-за того, что среднедушевой доход их семьи ниже прожиточного минимума региона, то есть меньше 16 228 на одного члена семьи.