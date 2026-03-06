В Сибири научились получать из отходов сразу три вида энергии

Разработанную систему протестировали на модели с варьированием состава сырья и свойств в диапазонах, типичных для разных регионов страны и мира. Результаты показали, что эксергетическая эффективность (способность получения полезной работы) парового котла при использовании системы полигенерации выросла более чем в три раза: с 17% при традиционном распределении пара до 53% при новом подходе. Эффективность системы по выработке водорода увеличилась до 46%, а эксергия конверсии биомассы в водород — до 22%. При этом ученые определили оптимальные условия для максимальной выработки водорода: перегретый пар должен быть нагрет до 960 градусов при давлении 2 бар.