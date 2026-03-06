Выявлен уникальный набор ферментов, присутствующих в ядрах опухолевых клеток

"Многие из этих ферментов задействованы в синтезе ключевых биомолекул, и их присутствие в ядре указывает на то, что они участвуют в процессе починки ДНК. Соответственно, особенности в работе этих белков могут влиять на то, как опухолевые клетки реагируют на генотоксический стресс от химиотерапии. Это делает их интересными для дальнейшего изучения, — заявила руководитель научной группы в CRG Сара Сдельчи, чьи слова приводит пресс-служба центра.