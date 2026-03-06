Выявлен уникальный набор ферментов, присутствующих в ядрах опухолевых клеток

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Европейские молекулярные биологи обнаружили, что ядра раковых клеток содержат в себе уникальный набор из нескольких десятков ферментов, обычно не встречающихся вне пределов митохондрий, клеточных «энергостанций». Понимание этого поможет разработать новые методы диагностики и лечения опухолей, сообщила пресс-служба испанского Центра геномной регуляции (CRG).
"Многие из этих ферментов задействованы в синтезе ключевых биомолекул, и их присутствие в ядре указывает на то, что они участвуют в процессе починки ДНК. Соответственно, особенности в работе этих белков могут влиять на то, как опухолевые клетки реагируют на генотоксический стресс от химиотерапии. Это делает их интересными для дальнейшего изучения, — заявила руководитель научной группы в CRG Сара Сдельчи, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Ученые совершили это открытие при всестороннем изучении структуры и белкового содержимого ядер 44 вариаций опухолевых клеток и клеток из десяти типов здоровых тканей тела человека. Несколько лет назад испанские ученые обнаружили, что внутри ядер всех клеток присутствуют десятки молекул ферментов, которые предположительно не должны встречаться в них, что породило интерес к изучению свойств и функций этих пептидов.
Для получения подобных сведений биологи разработали особый подход, который позволяет выявлять молекулы ферментов, прикрепленные к поверхности хроматина, «свернутой» форме ДНК, состоящей из нитей генетического кода и специальных белков-гистонов, удерживающих их в «скрученном» состоянии. Проведенный учеными анализ показал, что примерно 7% белков, соединенных с хроматином, представляли собой ферменты, задействованные в метаболизме.
Последующее изучение этих белков показало, что наборы этих пептидов существенным образом различались для здоровых и раковых клеток. Аналогичные различия ученые зафиксировали и для клеток, относящихся к разным типам опухолей, причем значительная часть обнаруженных ими метаболических ферментов при этом обычно не встречается в ядре и цитоплазме клеток и присутствует только внутри митохондрий.
Часть этих ферментов, как обнаружили ученые, исполняет совершенно другие функции, чем в митохондриях или вне пределов ядра, в том числе участвует в синтезе новых «стройблоков» ДНК и участвует в восстановлении ее цепочек. Это одновременно указывает на то, что внутри ядра протекает свой собственный обмен веществ, а также указывает на возможность использования этих ядерных ферментов для диагностики рака и разработки новых методов его лечения, подытожили исследователи.